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В городе Глубокое открылся районный Центр продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций

29.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В городе Глубокое открылся районный Центр продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций

Прес-релиз

25 октября 2019 г. в Глубокском районном исполнительном комитете состоялся Форум «Продвижение. Поддержка. Инновации.». Мероприятие было организовано с целью презентации проекта международной технической помощи «Создание центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе Витебской области, Беларусь». Данный проект реализуется на территории Беларуси при финансовой поддержке Евросоюза в рамках Инициативы ЕС «Мэры за экономический рост» с 2017 года.

В рабочих встречах Форума приняли участие региональные и местные власти, а также партнерские организации и бизнесмены, представители общественности. Главной темой обсуждения Форума стали проблемные вопросы поддержки местного предпринимательства и обмена опытом между районами. После Форума гостям на практике продемонстрировали работу нового «Центра поддержки и продвижения предпринимательства и инноваций».

«Мы очень надеемся, что Центр станет информационно-обучающей площадкой, которая будет оказывать целевую помощь начинающим предпринимателям. Предоставит им стартовые возможности в развитии бизнеса, а также будет способствовать выходу и продвижению продукции на рынок», — говорит заместитель председателя Глубокского райисполкома, Советник по местному экономическому развитию в рамках участия района в Инициативе ЕС «Мэры за экономический рост» Татьяна Тарасевич.

По словам Эдуарда Павлыша, руководителя Центра Продвижения и Поддержки Предпринимательства и Инноваций, Центр состоит из трех структурных подразделений, отражающих ключевые функции Центра: образовательную (проведение учебных курсов и семинаров для целевых групп в Школе Бизнеса); консультативную (консультационная деятельность Офиса службы поддержки старт-ап проектов), а также маркетинговую (функционирование Офиса по содействию развитию малого и среднего бизнеса)».

Помимо открытия Центра, в рамках Форума районы-подписанты Инициативы «Мэры за экономический рост» презентовали два других пилотных проекта, которые уже начали свою реализацию. Славгородский район представил проект «МОСТ, как пилотная эко-бизнес модель для местного и регионального экономического роста», Брагинский — «Агро-бизнес инкубатор».

«Все три района, в которых реализуются пилотные проекты Инициативы, обладают большим потенциалом, и мы надеемся, что они станут достойными примерами для других регионов нашей страны»— отметила координатор Проекта «Мэры за экономический рост» в Беларуси Наталия Ефременко.

«Конкурентоспособность Беларуси в мировой экономике во многом зависит от вовлеченности страны в проекты международной технической помощи, реализуемые на территории государства. Белорусские представители власти, так же как и предприниматели на местах, понимают всю важность подобных Инициатив и не упускают шанс улучшить экономическое положение в своих регионах, — говорит Марис Игавес, международный эксперт проекта в Глубоком. — В Беларуси есть возможность реализовать действительно амбициозные и масштабные проекты. К тому же в стране нет конкуренции между подписантами: заметно, что все участники M4EG болеют не только за свой проект, но и за проекты коллег. А это позитивно сказывается на конечном результате».

Об Инициативе «Мэры за экономический рост»:

«Мэры за экономический рост» – это Инициатива Европейского союза, реализуемая с января 2017 года в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) с целью содействия развитию потенциала местных органов власти в стимулировании экономического роста и повышения уровня занятости на местном уровне. К лету 2019 года к Инициативе присоединились более 300 местных органов власти. Свыше половины из них уже получили статус действующих членов, разработав Планы местного экономического развития и начав их реализацию.

Е. ТЕРЕХОВА.

В городе Глубокое открылся районный Центр продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций

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