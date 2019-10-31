Студентка ПолесГУ победила в конкурсе научных работ по экономической тематике

Источник материала: Виртуальный Брест

31 октября в Национальном банке Республики Беларусь состоялся финал ежегодного конкурса студенческих научных работ по экономической тематике. В этом году конкурс был посвящен 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь.





фото здания ПолесГУ

Абсолютным победителем конкурса была признана студентка 4 курса факультета банковского дела Евгения Щерба, успешно защитившая конкурсную работу на тему: «Использование индикаторов измерения доверия физических лиц к национальной валюте». Евгения достойно представила ПолесГУ среди других вузов-участников и компетентно ответила на вопросы членов жюри, в состав которого входили представители профессионального и научного сообщества.