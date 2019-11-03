|
Новый начальник СК по Минской области Андрей Лис представлен личному составу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый начальник управления Следственного комитета по Минской области представлен личному составу. Андрей Лис, генерал-майор юстиции до сих пор возглавлял соответствующее управление в Могилевской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напомним, на прошлой неделе ротации в регионах провел глава государства.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Конечно, начну с того, что посещение всех территориальных следственных подразделений, знакомство или освежение в памяти проблемных моментов, которые имелись в бытность моего нахождения здесь, в Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый начальник управления Следственного комитета по Минской области представлен личному составу. Андрей Лис, генерал-майор юстиции до сих пор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)