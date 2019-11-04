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В целях улучшения готовности подразделений МЧС к проведению аварийно-спасательных работ и взаимодействию с другими аварийными службами, в Ивацевичах были проведены тактико-специальные занятия по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зданиях и сооружениях.





По тактическому замыслу, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Ленина райцентра произошел «пожар», внутри квартиры возможно нахождение хозяина квартиры – он не выходил на связь. По прибытии к месту вызова аварийно-спасательных подразделений было установлено, что из окон на 3-м этаже идет дым, эвакуация жителей не завершена. Из окон третьего этажа просил помощи человек, пути его эвакуации были отрезаны огнем.







В этот момент работниками энергонадзора были проведены мероприятия по обесточиванию здания, а горгаза - аварийное отключение газоснабжение дома. Со стороны сотрудников Госавтоинспекции проводилась работа по организации безопасного движения по центральной улице города, а районного отдела внутренних дел – по ограничению доступа посторонних лиц в опасную зону.







После спасения работниками МЧС хозяин квартиры был передан бригаде скорой медицинской помощи и «госпитализирован» в центральную районную больницу.





Благодаря слаженным действиям всех служб взаимодействия района, «чрезвычайная ситуация» была успешно ликвидирована. В конце мероприятия подведены итоги занятия: все справились с поставленными задачами на отлично.