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В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС

05.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В целях улучшения готовности подразделений МЧС к проведению аварийно-спасательных работ и взаимодействию с другими аварийными службами, в Ивацевичах были проведены тактико-специальные занятия по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зданиях и сооружениях.

В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС

По тактическому замыслу, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Ленина райцентра произошел «пожар», внутри квартиры возможно нахождение хозяина квартиры – он не выходил на связь. По прибытии к месту вызова аварийно-спасательных подразделений было установлено, что из окон на 3-м этаже идет дым, эвакуация жителей не завершена. Из окон третьего этажа просил помощи человек, пути его эвакуации были отрезаны огнем.

В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС
 В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС

В этот момент работниками энергонадзора были проведены мероприятия по обесточиванию здания, а горгаза - аварийное отключение газоснабжение дома. Со стороны сотрудников Госавтоинспекции проводилась работа по организации безопасного движения по центральной улице города, а районного отдела внутренних дел – по ограничению доступа посторонних лиц в опасную зону.

В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС
 В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС

После спасения работниками МЧС хозяин квартиры был передан бригаде скорой медицинской помощи и «госпитализирован» в центральную районную больницу.

В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС В Ивацевичах "типа" горела квартира. На самом деле это были учения МЧС

Благодаря слаженным действиям всех служб взаимодействия района, «чрезвычайная ситуация» была успешно ликвидирована. В конце мероприятия подведены итоги занятия: все справились с поставленными задачами на отлично.

 
 
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  В целях улучшения готовности подразделений МЧС к проведению аварийно-спасательных работ и взаимодействию с другими аварийными службами, в Ивацевичах были...
 
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