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Начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке

06.11.2019 23:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо. 6 ноября начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в мае 2019-го, спустя год после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Накануне президент Хасан Рухани заявил, что запущенный процесс обогащения урана еще возможно обратить, но только в том случае, если страны-участницы сделки вернутся к выполнению своих обязательств.

Начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке

Иранский лидер дает сторонам еще два месяца на то, чтобы найти компромисс. В США действия Ирана назвали «большим шагом в неверном направлении», а также пригрозили и дальше оказывать максимальное давление.

Люди в материале: Хасан Рухани
 
 
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Новости Ирана. Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо. 6 ноября начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке, сообщили...
 
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