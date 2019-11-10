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В Дрогичинском районе на женщину напал бешеный хорёк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе бешеный хорек укусил женщину.
Как
69-летняя женщина увидела двух задушенных кур в курятнике. В хозпостройке была нора, куда женщина засунула руку и была укушена.
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В больнице был назначен курс прививок от бешенства.
Хорек попался в один из капканов, которые установил муж женщины. Зверька отправили на исследование в лабораторию, где подтвердили наличие вируса бешенства у животного.
На подворье наложили карантин. Были проведены дезинфекционные работы и другие мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства.
В Дрогичинском районе за пять последних лет это четвертый случай бешенства. Кроме хорька носителями вируса были две лисы и кот.
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе бешеный хорек укусил женщину. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя районной ветеринарной станции Владимира...
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