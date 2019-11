Изгнание Дона Черри. Легенду канадского хоккея покарали за нетолерантность

Источник материала: Аргументы и факты

Толерантность — страшная сила. Сегодня она проходит тяжелым катком по западному обществу, круша все, что не вписывается в рамки нового понимания морали и нравственности. Те, кто не успел принять и понять новые правила игры, обречены на вычеркивание из списков «рукопожатных», какие бы заслуги они не имели ранее.

Круче, чем изобретатель телефона

Канада обожает хоккей как нигде более на земном шаре. Эта влюбленность приводит к тому, что ледовые герои в стране порой имеют больше веса, чем политики.

В 2007 году на телевидении Канады был проведен конкурс «Величайший канадец». В его рамках телезрителям предлагалось выбрать самого главного героя за всю историю страны. Седьмое место в этом конкурсе занял хоккейный эксперт Дон Черри. Чтобы понять, как высоко оценили его соотечественники, нужно сказать, что Черри опередил изобретателя телефона Александра Белла и самого результативного игрока за всю историю Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки.

85-летний Дон Черри — это настоящая хоккейная легенда. В молодости он сам выходил на лед, проведя карьеру в низших лигах, и сыграл всего один матч в НХЛ. В 1970-х он стал одним из самых заметных тренеров Национальной хоккейной лиги, тренируя «Бостон».

Но подлинная слава пришла к Черри позже. С начала 1980-х он стал выступать в качестве хоккейного эксперта на ТВ. Самой знаменитой рубрикой с участием Дона Черри стал Coach’s Corner «Уголок тренера», который выходит на протяжении почти 40 лет.

«Придурки» и «корм для собак»: как Дон Черри оскорблял все и всех

«Уголок» оказался поистине жарким местом. В нем Дон Черри не давал спуска никому, последними словами кроя тех, кто не вписывался в представления эксперта о хоккее.

За десятилетия работы Черри оскорбил всех, кого только мог, выходя далеко за рамки спорта.

Например, об оказании помощи жителям Гаити, пострадавшим от землетрясения, он говорил следующее: «Большинству канадцев нравится помогать другим людям и я из этого числа. Но иногда это заставляет задуматься. У нас в Торонто умирает парень, который 3 часа ждал скорую помощь. У нас есть люди, которые 7, 8, 10 часов ждут приёма доктора, который один на миллионную очередь. Мы платим за наших врачей, медсестёр, ветеранов и ещё миллион других вещей, но, в то же время, можем отправить $ 50 млн на Гаити. Может быть, это только моё мнение, но я всё равно спрошу. Мы чокнутые?

Если говорить в приложении к нашей стране, то Черри создал себе имидж убежденного русофоба. В свое время, комментируя очередной допинговый скандал с участием россиян, он заявлял: «Я так долго пытался рассказать вам о русских. О том, что это за люди. Вы почему-то любите их в Канаде со своим мультикультурализмом».

Говоря о канадской футбольной лиге, он находил в ней следующие плюсы: «Лучшее, что есть в ней — это то, что там не играют русские и шведы».

Про одну из главных звезд НХЛ Евгения Кузнецова, празднующего свои голы, изображая «птичку», Черри отзывался так : «Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова ещё даже на экране нет. Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника».

Впрочем, достается от него не только русским. Еще в 1980-х он позволял себе открыто издеваться над финским тренером клубов «Виннипег Джетс» Алпо Сухоненом: "«Альпо? Разве это не корм для собак?»

Последнее выступление «клоуна»

Полное отсутствие тормозов у Черри и сделало его кумиром болельщиков. Тот же Евгений Кузнецов в одном из своих интервью назвал Дона «клоуном, который смешит публику».

Черри и не пытался настаивать на своей сверхсерьезности. Для него главным было всегда оставаться самим собой.

А хоккеисты, давно привыкшие к его штучкам, даже научились зарабатывать на Доне. Как-то Черри назвал клуб «Каролина» «бандой придурков». Менеджеры команды тут же выпустили в продпажу майки с соответствующей надписью, неплохо на этом заработав.

В последнее время ходили слухи о том, что программу «Уголок тренера» скоро закроют. Все-таки в начале 2019 года Дон Черри отпраздновал свое 85-летие, и продолжать оставаться главным хоккейным хейтером не так-то просто. Но сам Дон на пенсию уходить категорически не собирался.

И в итоге, что называется, «сгорел на работе». В очередном выпуске своей программы Черри по привычке вышел за рамки хоккея, решив высказать об отмечаемом в Канаде 11 ноября Дне памяти павших. Он посвящен всем солдатам Британского Содружества, погибшим в военных конфликтах. Знаком Дня памяти является петлица с маком.

Дону не понравилось то, что иммигранты, живущие в Канаде, игнорируют эту дату: «Я живу в Миссиссоге. Почти никто не носит... Ну очень немногие носят мак. Центр Торонто, забудь об этом — в центре Торонто никто не носит мак... А потом вы идете в маленькие города — а там ряды из маков. Вы — люди, которые приезжают к нам — вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится».

По меркам Черри, это было очень спокойное высказывание. Но Дон явно не почувствовал веяния времени. Упоминание иммигрантов ему не простили.

Суть критических высказываний сводится к следующему: мы долго терпели Черри, он был забавным, но сейчас он переступил грань.

«Пришло время выключить его — навсегда»

Журналистка Сунаи Сапурджи написала в издании The Athletic: "В детстве хоккей помогал мне понимать Канаду. А просмотр Hockey Night In Canada стал катализатором моей любви к спорту на протяжении всей жизни. Но правда в том, что я давно не смотрела Coach’s Corner. Дон Черри не в первый раз извергает в эфире расизм и ксенофобию. Но эта выходка должна быть последней... Если посмотреть на его историю, то Черри десятилетиями оскорблял людей в рамках Hockey Night In Canada, но ничего не менялось. В своих речах он ущемлял права русских, европейцев и французских канадцев... Он даже нападал на бывших игроков с сотрясениями, подававших в суд на НХЛ, — называл это "захватом денег"...На этой неделе иммигранты стали его целью. Следующая неделя? Кто знает«.



«Ненадежное звено». Как вратарь Третьяк поставил Канаду на колени Подробнее

А дальше госпожа Сапурджи вынесла приговор: «Нет сомнений, что Черри — это канадская икона. Икона прошлого Канады. Реликвия из старой игры, которой больше не существует. Пришло время выключить его — навсегда».

От Дона отреклись НХЛ и Федерация хоккея Канады, объявив, что его слова «противоречат ценностям, в которые мы верим». Выглядит, это, конечно довольно забавно — то есть, когда дедушка Черри предлагал сломать руку Ковальчуку, называл «придурком» Кузнецова и оскорблял всех русских, вместе взятых, это вписывалось в «ценности», в которые они верят?

Отвернулся от хейтера даже его постоянный соведущий на протяжении 30 лет Рон Маклин: «Дон Черри сделал замечания, которые были оскорбительными, дискриминационными, которые были совершенно неправильными. Я сидел там, не поймал его, не ответил. Многообразие — это сила страны».

Увольнение

В итоге канал Sportsnet объявил об увольнении ветерана. Президент канала Барт Ябсли заявил: «Спорт объединяет людей. Он сплачивает нас, а не разделяет. После обсуждения с Доном Черри ситуации с его высказываниями в субботней программе мы пришли к решению, что сейчас настало подходящее время, чтобы ему уйти. По ходу эфира он позволил себе спорные высказывания, которые не соответствуют мнению и взглядам телеканала. Дон — синоним хоккея. Он сыграл немаловажную роль в росте популярности этого вида спорта на протяжении последних сорока лет. Мы хотели бы поблагодарить Дона за его вклад в развитие хоккея и спортивного вещания в Канаде».

Нет ответа только на один вопрос — говорил ли Дон Черри неправду в данном случае? Может быть иммигранты, коих в Торонто ныне более 51 процента, чтут День памяти павших?