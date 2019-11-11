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Спросил который час и брызнул газом в лицо. Пьяный минчанин напал на двух женщин и ограбил третью

12.11.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  42-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил баллончик со слезоточивым газом в лицо двум женщинам, а у третьей украл мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спросил который час и брызнул газом в лицо. Пьяный минчанин напал на двух женщин и ограбил третью

Инцидент произошел в микрорайоне Малиновка. Как сообщила одна из потерпевших, мужчина сперва поинтересовался который час, а затем применил газ и сбежал.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Известно, что у него есть судимость за убийство.

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Новости Беларуси.  42-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил баллончик со слезоточивым газом в лицо двум женщинам, а у третьей украл...
 
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