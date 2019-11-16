В трех областях Беларуси явка избирателей на выборах превысила 50 %

Источник материала: Радзiма

В трех областях Беларуси явка избирателей на выборах, по данным на 12.00, превысила 50%. Явка по стране в целом составила 46,06%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БелТА .

Больше половины избирателей от общего числа включенных в списки проголосовали в Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 50,39%, 51,6% и 51,71% соответственно.

В Брестской области проголосовали 41,2% избирателей, включенных в списки, в Гродненской — 46,27%, в Минской — 47,4%, Минске — 37,32%.

В ЦИК с начала дня поступило около 30 телефонных звонков и 7 обращений, которые предстоит рассмотреть в установленном законом порядке как заявления граждан. Вадим Ипатов рассказал, что в основном люди уточняют, где находится их избирательный участок и где ознакомиться с программами кандидатов в депутаты.