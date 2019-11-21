В Брестской области за сутки в ДТП погибли два пешехода

Источник материала: Tut.by

Аварии со смертельным исходом произошли 21 ноября в Ляховичском и Пружанском районах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Первый наезд произошел около 17.40 вблизи деревни Дарево-Чиж Ляховичского района. Установлено, что 22-летний водитель Audi ехал по трассе Р4 Барановичи — Ляховичи и на 14-м километре дороги сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу на обозначенном перекрестке.

От полученных травм женщина умерла на месте аварии. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

Вторая авария произошла в 20.55 в Пружанском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры Volvo двигался по трассе Р85 Слоним — Высокое. На 66-м километре дороги он наехал на 53-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.





В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он также обозначен не был.