Неизвестные иракские мастера позолотили новейший хорватский пистолет HS.9, но сделали это довольно странно. Фотографии «похорошевшего» оружия разместил в своем твиттере исследователь оружия и негосударственных объединений на Ближнем Востоке @calibreobscura .

Why is it no surprise to me at all that Iraq has managed to come up with a gold HS.9, but also surprising how putrid it looks? pic.twitter.com/WPVjZ4qmhK