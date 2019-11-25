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Озвучена дата и место проведения боя Хабиба и Фергюсона
Источник материала: Tut.by
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный подписал контракт на бой против Тони Фергюсона,
— Орел приземлится в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля еще один раз. Это для фанатов, — сказал Абдель-Азиз.
Чуть раньше (до подписания контракта) это же озвучил президент UFC Дэйна Уайт:
— Поединок Хабиба и Тони должен стать титульным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине. Контракты пока не подписаны, но обе стороны заинтересованы в дате и бое именно на этом ивенте UFC.
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Это озвучил и президент UFC Дэйна Уайт.
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