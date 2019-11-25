Озвучена дата и место проведения боя Хабиба и Фергюсона

Источник материала: Tut.by

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный подписал контракт на бой против Тони Фергюсона, пишет sports.ru.

— Орел приземлится в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля еще один раз. Это для фанатов, — сказал Абдель-Азиз.

Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019

Чуть раньше (до подписания контракта) это же озвучил президент UFC Дэйна Уайт:

— Поединок Хабиба и Тони должен стать титульным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине. Контракты пока не подписаны, но обе стороны заинтересованы в дате и бое именно на этом ивенте UFC.

Breaking: Per UFC president Dana White KHABIB VS TONY is being targeted to headline PPV event on April 18 in Brooklyn. Contracts not signed, but both sides interested in date and matchup pending further discussion, per sources. Could it be? Finally? @TeamKhabib @TonyFergusonXT pic.twitter.com/kRNmgeMQtj — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 26, 2019