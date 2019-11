Озвучена дата и место проведения боя Хабиба и Фергюсона

Источник материала: Tut.by

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный подписал контракт на бой против Тони Фергюсона, пишет sports.ru.

— Орел приземлится в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля еще один раз. Это для фанатов, — сказал Абдель-Азиз.