﻿ «Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей. 21.by
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«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

01.12.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По-белорусски размеренная жизнь Ольги, как ни банально, разделилась на «до» и «после». В конце января прошлого года ее 17-летнего Васю задержали прямо у подъезда дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

Как выяснилось, парень вместе с другом стал так называемым закладчиком доз. Это мать выяснила уже позже, как и увидела интернет-переписку с продавцом, который нанял ее сына в качестве курьера.       

«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

Ольга Савченкова, мама осужденного по статье 328 УК Беларуси:
Да, мой сын нарушил закон, но неужели мой несовершеннолетний сын должен получать 10-летний срок за закладку наркотиков? 10 лет – это все. Нет жизни детской. Она вычеркнута. Мой ребенок уже давно раскаялся, все понял, зачем же его держать.

Наркотики – удар, который нужно отражать, причем не только механически, но и стратегически. Ведь в этой войне сдетонировать может и другое.

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Речь не о просто о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». Глубже. Поэтому эта тема – актуальная государственная повестка. 

«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

Недавнее совещание у Президента. В фокусе «острые» вопросы: насколько правильно люди, особенно несовершеннолетние граждане, осуждаются к длительным срокам лишения свободы, насколько серьезны преступления, которые они совершили. Акцент – на распространение, каналы сбыта и нарколаборатории. Ведь за закладчиками-сошками (часто это молодые люди, позарившиеся на легкие деньги) обычно стоят крупные наркобизнесмены. Как и в деле сына Ольги. А ей так хотелось бы заглянуть в глаза «куратора» того самого интернет-магазина, который нанял ее сына.       

Ольга Савченкова:
Найти этого человека надо. В деле есть формулировки «в неустановленном месте», «в неустановленное время», «при невыясненных обстоятельствах». Я тоже хочу знать, как попали с такой легкостью к моему несовершеннолетнему сыну наркотики в руки.

А вот сын Натальи из Витебска из 14 назначенных уже отсидел почти три года. Теперь она своей добровольно-просветительской работой активно спасает потенциальных жертв наркооборота. И, конечно же, ждет своего мальчика.     

«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

Наталья Шарипо, мама осужденного по статье 328 УК Беларуси: 
Мы поняли, что нам надо не со следствием бороться, а с причиной. Нужна профилактика. 

Ольга Савченкова:
Мы все ждем, ждем с надеждой. Мой ребенок хочет доучиться. На последнем свидании он сказал: «Хочу идти работать на завод». Я очень хочу, чтобы у него появилась семья, другие заботы, весь период страшный, но уже осознанный, остался позади. 

Люди в материале: Ольга Савченкова, Наталья Шарипо
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. По-белорусски размеренная жизнь Ольги, как ни банально, разделилась на «до» и «после». В конце января прошлого года ее 17-летнего Васю задержали...
 
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