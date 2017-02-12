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Лукашенко проводит встречу с главным редактром "Народной воли" Середичем
13.02.2017 11:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко 13 февраля проводит встречу с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем. Как сообщает
Лукашенко выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Он рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора. Середич поблагодарил главу государства за возможность встретиться. "Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам", — цитирует Середича государственное информагентство.
На встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами 3 февраля Середич заявил: "Год назад на предыдущей пресс-конференции я напомнил вам о нашей договоренности о личной встрече. У меня есть ряд вопросов государственного звучания. Судьба "Народной воли" меня, конечно, волнует. Я не последний человек в нашей стране и имею право обратиться к президенту с тем, чтобы раз в 22 года с глазу на глаз поговорить".
Лукашенко в ответ заверил, что готов общаться с представителями негосударственных СМИ, несмотря на то что они "фальсифицируют факты". В частности, сказал президент, у него "закипают жилы", когда он читает в "Народной воле" проблемные материалы, а потом по его поручению эти факты проверяются и оказываются недостоверными. "Ну зачем ты фальсифицируешь факты, ставишь каких-то вымышленных людей? В этой деревне и этом городе нет таких фамилий. У меня вот эта иногда претензия", — отметил Лукашенко. Он также добавил, что готов общаться с журналистами, в первую очередь "Народной воли" и лично с Середичем, потому что они когда-то оба "никем были".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко 13 февраля проводит встречу с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем. Как сообщает БелТА, встреча...
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