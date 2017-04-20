МИНСК, 21 апр — Sputnik. Вопросы образования, медицины и обороноспособности страны причудливым образом сплелись в проблеме, которую обозначил президент страны Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию .



© Sputnik Екатерина Чеснокова Лукашенко: действия администрации Трампа вызывают тревогу

Спецподразделения испытывают серьезные сложности при отборе бойцов . Это связано в том числе и с тем, что белорусская система образования "готовит инвалидов". По мнению президента, из-за сложных учебных программ и общей загруженности школьникам просто некогда заниматься физкультурой и спортом.

"Мы же инвалидов готовим. Спросите у министра обороны — когда мы проводим контроль уже набранных военных, там же половина… я не знаю что с ними делать", — констатировал Лукашенко.

Между тем, текущая ситуация, по мнению президента, требует иметь боеспособные армию и спецподразделения.

Зря Европа критикует

Лукашенко дал понять, что недоволен барьерами, которые сохраняются в торгово-экономических отношениях Евросоюза с Беларусью, а также критикой белорусской политики, которая звучит с Запада.

В Минске ценят, что Евросоюз отменил для Беларуси ряд санкционных мер, но ряд торговых ограничений и мер нетарифного регулирования по-прежнему продолжают работать.

"Позакрывались — ни текстиль, ни другие товары… А если я завтра поставлю заслон на границе, по каким дорогам вы будете ездить? Скажите, чего вы от нас хотите, пропишите матрицу, как умный Кобяков с Матюшевским (Андрей Кобяков и Василий Матюшевский — премьер-министр и его первый заместитель — Sputnik) говорят, и мы скажем, можем мы или нет", — заявил Лукашенко.

Президент вспомнил и о претензиях, которые высказывал Запад по поводу реакции белорусских властей на несанкционированную акцию 25 марта в Минске .

"Но что я хочу сказать: прекратите нами помыкать. Вот вы говорите, что мы применили какую-то чрезмерную силу. Мы что, водичкой поливали, слезоточивым газом травили?" — сказал президент.

По его словам, Беларусь продолжает сталкиваться с наплывом злоумышленников, которые пытаются въехать в страну и ввезти с собой оружие и боеприпасы.

"Я не хочу убивать, стрелять своих людей. Вы же видите, что и сейчас происходит, люди с боеприпасами, с оружием прут со всех сторон в страну. Что эти оголтелые наши недоумки — они потом другой флаг развернут и будут кричать, что Лукашенко не защитил страну. Я буду делать все до какого-то уровня. Но если я почувствую, что завтра эта красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше вы нас осудите, чем нас осудит белорусский народ", — подчеркнул он.

Учения с Россией и хорошие отношения с НАТО

Говоря о грядущих военных учениях "Запад-2017" , президент обвинил НАТО в попытке расстроить военное сотрудничество Беларуси и России. Он напомнил, что на постсоветском пространстве тесное сотрудничество в военно-политической сфере осталось лишь между Беларусью и Россией, и Европа, по его мнению, заинтересована ему помешать.

"Какова была реакция европейских коллег на учения "Запад-2017"? Пока я не стал каждый день говорить и успокаивать на Западе, что никто сюда не введет войска и не оставит, начали меня пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. Что тут только не было. Для чего это делается? Чтобы разорвать наше военно-политическое единство, которое только и осталось у нас с Российской Федерацией на постсоветском пространстве" — заявил Лукашенко.

Он пообещал пригласить на учения представителей всех заинтересованных стран и блоков — в том числе поляков и немцев. При этом он подчеркнул, что интересам Беларуси отвечает и "пошаговое углубление диалога с военным блоком НАТО".

"Натовские структуры находятся уже у наших границ. Они разместили у наших границ самые современные беспилотники. Фотографии у меня на столе лежат. А когда мы "Полонез" поставили — поднялся такой хай! Мы не хотим войны, зачем вы оружие у наших границ размещаете. Давайте вместе, не обманывая друг друга, делать шаги навстречу друг другу", — сказал президент.

Будут новые дела о коррупции

Одной из угроз внутренней безопасности Александр Лукашенко назвал коррупцию и сообщил, что в ближайшее время могут появиться новые громкие дела .



© Sputnik / Виктор Толочко Президент считает закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким

"От этой борьбы я никогда не отказывался и не откажусь. Поэтому не обижайтесь. Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер. Все громкие задержания санкционированы лично мной. Пощады не будет. Многие материалы еще не реализованы. Они будут в ближайшее время реализованы", — сказал он.

Президент вспомнил о недавнем задержании руководителя ГУПР Мингорисполкома Сергея Борисевича.

"Ваши дети, внуки в школе сидят. То, что вчера не использовали, перемололи, детям на завтра отдали. Где-то не доложили, продали, деньги в конвертах передали ему", — обратился Лукашенко к мэру Минска Андрею Шорцу.

Президент также сказал, что считает закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким и радикальным.

О СМИ и талантах

Президент поднял проблему и информационной безопасности. По его словам, в этом году республика столкнулась "с откровенно провокаторской деятельностью оппозиционных и ряда зарубежных СМИ". Эти СМИ, по мнению президента, действовали против государства и тенденциозно освещали события в стране .

"СМИ должны быть более ответственными. Хочу напомнить: объективная и достоверная информация — основа журналистики. Но не надо сглаживать и приукрашивать, иначе люди верить не будут", — отметил он.



© Sputnik / Мария Амелина Президент: талантов не хватает, которым надо заплатить

Государство, в свою очередь, готово поддерживать одаренных личностей, но проблема в том, что талантов немного, заявил Александр Лукашенко, касаясь проблем культуры .

"Неправда, что у нас нет денег поддержать талантливых людей. Скажу честно, может, кому-то не понравится: талантов не хватает, которым надо заплатить. Давайте этих людей, мы будем их поддерживать. Но только талантливых", — сказал он.

В завершении послания президент подчеркнул, что главной задачей государства остается мирный труд на благо своей многострадальной родины.

"Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но еще труднее будет удержать ее. Чтобы сохранить суверенитет, нужно многое, но в первую очередь единство. Когда нация едина, она в состоянии решить многие задачи", — подчеркнул Лукашенко.