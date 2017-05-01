В Минске 1 мая прошла несанкционированная акция оппозиции. После акции были задержаны Павел Северинец и Максим Винярский.

Собраться на площади первого мая призывал политик Николай Статкевич. Накануне акции его превентивно задержали , осудив на пять суток. За что суд Ленинского района вынес Статкевичу приговор - неизвестно. Однако акция состоялась несмотря на отсутсвие политика, хотя и не была очень многочисленной.

Днем на Октябрьской площади Минска собралось несколько сотен человек. Присутствовали на акции и сотрудники милиции в штатском, а также руководство минского ОМОНа, были стянуты автозаки, котрые стояли на соседних с проспектом улицах. Во время акции сотрудники правоохранительных органов предупреждали собравшихся о том, что акция не санкционирована, но активных действий по разгону не предпринимали.

Шествие прошло с Октябрьской площади до площади Независимости, и завершилось после принятия резолюции на ступеньках Красного костела. Перед собравшимися выступили политик Владимир Некляев, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. Акция протеста была завершена, во время выступления Некляев несколько раз подчеркнул ее мирный характер.

Журналисты «Радио Свобода» проводили Владимира Некляева и супругу Николая Статкевича Марину Адамович до машины, съемочная группа телеканала «Белсат» довела до метро Павла Северинца. Однако последнего это от задержания не уберегло.

По последней информации, задержан также был активист Максим Винярский. Северинца отправили на Окрестина, завтра его будут судить. Там же находится и Винярский.