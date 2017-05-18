Макей о внешней политике: это не попытка усидеть на двух стульях

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Белорусские интересы не замыкаются на каком-то одном направлении, суть внешней политики республики заключается в построении множественных геополитических отношений, заявил в пятницу на конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь" министр иностранных дел Владимир Макей.

"Нас не раз подталкивали сделать геополитический выбор: быть с Востоком или с Западом. Хотелось бы вновь повторить, что белорусские интересы не замыкаются на каком-то одном направлении, а наша внешняя политика – это не пресловутая попытка усидеть на двух стульях. Она заключается в планомерной выработке внутренних и внешних условий для построения множественности геополитических отношений", – заявил Макей.

В своем докладе он отметил успехи белорусской дипломатии за 25 лет и обозначил проблемы, которые ей предстоит решить, и принципы, на которых Беларусь выстраивает отношения с внешнем миром.

Развивать внешнеэкономические отношения

Перечислив основные успехи внешней политики за 25 лет – создание сети дипломатических представительстве Беларуси за рубежом, участие в интеграционных объединениях – Макей отметил, что внешнюю политику в нынешнем мире определяют не только дипломаты – на нее в большой мере влияет внутренняя политика, поведение и отношение агентов внутри страны.

"Один маленький нюанс, связанный с внутриполитической жизнью, может дать массу позитивных дивидендов, а может нанести невосполнимые утраты или привести к катастрофическим последствиям. Мы должны четко осознавать, что реализация внешнеполитической деятельности – это, конечно, главная задача МИДа, но одновременно и важная задача всех органов государственного управления. И здесь важно объединение политических элит, а не создание новых заборов, в том числе — внутри гражданского общества, внутри государства", – сказал Макей.

Он подчеркнул, что в настоящее время одной из ключевых задач, стоящих перед белорусской внешней политикой, является активизация внешнеэкономической деятельности, наращивание и перераспределение экспортных потоков. "Но не сокращая при этом свое присутствие на наших традиционных ранках", – подчеркнул министр.

С Востоком или с Западом

Макей напомнил, что Беларусь остается единственной страной на постсоветском пространстве, которой удалось избежать военных либо серьезных внутренних конфликтов. Это стало возможным благодаря приверженности основным правилам международного права: неприменение силы или угрозы силы, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела.



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Следовать этим правилам и поддерживать ровные отношения со всеми соседями и крупными мировыми игроками Беларусь намерена и впредь.

"Выстраивая союзнические отношения с Россией, мы не делаем это за счет ущемления интересов стран Евросоюза или против стран ЕС. И наоборот – развитие партнерских торгово-экономических отношений с ЕС никак не противоречат динамике нашего тесного взаимодействия с Россией", – заявил Макей.

Более того, Беларусь выступает за формирование устойчивых механизмов диалога между этими двумя объединениями и готова этому поспособствовать.

Белорусский вклад в стабилизацию ситуации в мире

Макей несколько раз возвращался к текущей ситуации в мире, характеризовал ее как неспокойную и подчеркивал, что Беларусь на самых разных уровнях пытается поспособствовать снятию напряжения.

В 2017 году республика заняла пост председательствующего в Центрально-Европейской инициативе, где продвигает идею соседства. Постоянный представитель Беларуси в Вене Елена Купчина предложена Беларусью на пост генерального секретаря ОБСЕ.



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"Активно участвуя в процессе выработки и принятии решений документов ОБСЕ, Беларусь вносит важный вклад в развитие общеевропейского диалога по всему спектру вопросов сотрудничества и безопасности в регионе организации", – подчеркнул Макей.

Между тем без встречи за одним столом крупных мировых игроков разрядка ситуации труднодостижима, дал понять Макей.

"Да, мы стараемся играть важную роль и в региональном плане, в международном плане, но если не будет договоренности между крупными, ключевыми игроками, если не будет прекращена эта воинствующая риторика, нет у нас особых перспектив для того, чтобы нормализовать ситуацию и обеспечить мир и стабильность во всем мире", – заметил министр.

Конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" проходит в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" и посвящена череде 25-летних юбилеев установление и восстановления дипломатических отношений Беларуси с зарубежными странами.