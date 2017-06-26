Лукашенко принял приглашение посетить Вьетнам

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Вьетнамский лидер прибыл с визитом в Минск 26 июня. Во вторник он провел переговоры с Лукашенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Главы двух государств также приняли участие в открытии бизнес-форума. Программа визита Чан Дай Куанга также включала в себя встречу с руководством белорусского правительства, представителями вьетнамской диаспоры и студентами.

"Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Конкретные сроки визита будут согласованы", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что президенты также обменялись памятными подарками.