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Лукашенко принял приглашение посетить Вьетнам
27.06.2017 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
Вьетнамский лидер прибыл с визитом в Минск 26 июня. Во вторник он провел переговоры с Лукашенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Главы двух государств также приняли участие в открытии бизнес-форума. Программа визита Чан Дай Куанга также включала в себя встречу с руководством белорусского правительства, представителями вьетнамской диаспоры и студентами.
"Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Конкретные сроки визита будут согласованы", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что президенты также обменялись памятными подарками.
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Конкретные сроки визита будут согласованы. Лидеры Беларуси и Вьетнама обменялись памятными подарками.
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