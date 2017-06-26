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Лукашенко принял приглашение посетить Вьетнам

27.06.2017 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Вьетнамский лидер прибыл с визитом в Минск 26 июня. Во вторник он провел переговоры с Лукашенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Главы двух государств также приняли участие в открытии бизнес-форума. Программа визита Чан Дай Куанга также включала в себя встречу с руководством белорусского правительства, представителями вьетнамской диаспоры и студентами.

"Чан Дай Куанг пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Вьетнам  в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Конкретные сроки визита будут согласованы", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что президенты также обменялись памятными подарками.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкретные сроки визита будут согласованы. Лидеры Беларуси и Вьетнама обменялись памятными подарками.

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