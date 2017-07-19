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Песков: экстрадиция Лапшина – не тема Кремля

20.07.2017 14:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможную экстрадицию  гражданина России Александра Лапшина, осужденного в Баку  за незаконное пересечение государственной границы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг был вынесен приговор блогеру  Лапшину, который по требованию азербайджанских властей был задержан в Минске в декабре 20156 года, — три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом суд изъял из дела статью 281.2 (открытые призывы против государства) Уголовного кодекса, не признав Лапшина по ней виновным, сообщает Sputnik Азербайджан. Обвинение требовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат блогера Эдуард Чернин заявил, что экстрадиция блогера возможна, в частности, в Россию, Израиль или на Украину. Защитник также пока не знает, будет ли приговор обжалован в апелляционном суде.

"Нет, это не тема Кремля", — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре 2016 года по запросу Баку.

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