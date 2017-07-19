Песков: экстрадиция Лапшина – не тема Кремля

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможную экстрадицию гражданина России Александра Лапшина, осужденного в Баку за незаконное пересечение государственной границы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг был вынесен приговор блогеру Лапшину, который по требованию азербайджанских властей был задержан в Минске в декабре 20156 года, — три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом суд изъял из дела статью 281.2 (открытые призывы против государства) Уголовного кодекса, не признав Лапшина по ней виновным, сообщает Sputnik Азербайджан. Обвинение требовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат блогера Эдуард Чернин заявил, что экстрадиция блогера возможна, в частности, в Россию, Израиль или на Украину. Защитник также пока не знает, будет ли приговор обжалован в апелляционном суде.

"Нет, это не тема Кремля", — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.