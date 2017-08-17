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Лукашенко научил журналистов жать серпом
18.08.2017 12:53 — Новости Политики | БелТА
18 августа, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом, передает корреспондент БЕЛТА.
В своеобразной толоке также приняли активное участие руководители местной вертикали власти и другие чиновники, в том числе вице-премьер Михаил Русый.
Поучаствовать в уборке зерновых традиционным способом глава государства предложил после того, как журналисты устроили свой флешмоб, надев на сегодняшнее мероприятие майки с орнаментом, чтобы подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях. В жниве приняли участие и корреспонденты БЕЛТА.
Представители СМИ подарили главе государства фотографию флагманского белорусского комбайна в поле. Именно за работой этой модели Президент наблюдал во время посещения хозяйств.-0-
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18 августа, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах...
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