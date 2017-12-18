﻿ Более 5,8 тыс. участков для голосования образовано в Беларуси на местных выборах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 5,8 тыс. участков для голосования образовано в Беларуси на местных выборах

18.12.2017 16:50 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более 5,8 тыс. участков для голосования образовано в Беларуси на местных выборах

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для проведения местных выборов в 2018 году образовано 5 869 участков для голосования. Такую информацию разместил Центризбирком, сообщает БЕЛТА.

Больше всего участков для голосования образовано в Гомельской области - 1 022. в Минской области их образовано 991, в Брестской - 923, в Витебской - 798, в Могилевской - 749, в городе Минске - 711, в Гродненской области - 675.

В том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, образовано 250 участков для голосования; в воинских частях - 17.

Выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва пройдут в Беларуси 18 февраля. По 8 января включительно продлится выдвижение кандидатов в депутаты. Сделать это можно тремя традиционными способами - путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов. Гражданин вправе выдвигаться по одному из избирательных округов в местный Совет каждого территориального уровня (в областной, районный и сельский).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 210
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Посол РФ в РБ считает упреки в неэффективности ЕАЭС преждевременными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика