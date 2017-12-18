Более 5,8 тыс. участков для голосования образовано в Беларуси на местных выборах

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для проведения местных выборов в 2018 году образовано 5 869 участков для голосования. Такую информацию разместил Центризбирком, сообщает БЕЛТА.

Больше всего участков для голосования образовано в Гомельской области - 1 022. в Минской области их образовано 991, в Брестской - 923, в Витебской - 798, в Могилевской - 749, в городе Минске - 711, в Гродненской области - 675.

В том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, образовано 250 участков для голосования; в воинских частях - 17.

Выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва пройдут в Беларуси 18 февраля. По 8 января включительно продлится выдвижение кандидатов в депутаты. Сделать это можно тремя традиционными способами - путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов. Гражданин вправе выдвигаться по одному из избирательных округов в местный Совет каждого территориального уровня (в областной, районный и сельский).-0-