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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 16.00 составляет более 63%
18.02.2018 16:58 — Новости Политики | БелТА
Во время голосования на участке №20 Московского района
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 16.00 составляет 63,66%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.
В Брестской области проголосовало 61,41% избирателей, в Витебской - 69,69%, в Гомельской - 68,19%, в Гродненской - 63,73%, в Минской - 63,58%, в Могилевской - 69,22% и в Минске - 53,93%.
В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.
Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 16.00 составляет 63,66%, сообщили БЕЛТА в ЦИК. В Брестской области проголосовало 61,41%...
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