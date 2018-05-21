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Лукашенко назначил новых послов в странах ЕС

22.05.2018 13:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Александр Лукашенко 22 мая назначил новых послов в странах Евросоюза, сообщает БелТА.

Послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик, который с февраля 2014 года занимал должность пресс-секретаря МИД Беларуси.

Александр Лукашевич назначен на пост белорусского посла в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр.

Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае Владимир Астапенко назначен также послом в Чили по совместительству.

Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник будет также работать в должности постоянного представителя Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Александр Лукашенко 22 мая назначил новых послов в странах Евросоюза, сообщает БелТА. Послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик, который с...
 
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