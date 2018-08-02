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Президент требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании
03.08.2018 13:02 — Новости Политики | БT
В ходе поездки речь шла и о социально-экономическом развитии региона. В Миорской центральной районной больнице по поручению Главы государства завершили строительство и ввели в эксплуатацию новый корпус. Он начал работу в мае.
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Президент Беларуси требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Такое поручение Глава государства дал во время...
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