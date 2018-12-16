Лукашенко о российском налоговом маневре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Во время совещания

17 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что присутствует целый шквал разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики.

"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема - руководства страны, - которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, - заявил белорусский лидер. - Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны".

"И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-