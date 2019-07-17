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Вопрос об отмене роуминга будет решен в августе

18.07.2019 15:02 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа.

Об этом заявил глава Совета Республики Михаил Мясникович в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

Мясникович добавил, что белорусские операторы связи понимают проблему. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона также готова к принятию решения.

По данным Матвиенко, вопрос будет решен до 15 сентября. Верхние палаты парламентов Беларуси и России держат вопрос на контроле.

Мясникович и Матвиенко сегодня встретились с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и регионов Беларуси в рамках Форума.

В то же время заместитель председателя Совета Федерации Юрия Воробьева заявила, что отмена роуминга между Беларусью и Россией зависит в данное время больше от экономики, а не от политики, так как сами владельцы мобильных сетей не могут прийти к единому решению.

По ее словам, окончательное решение не принято именно по этой причине: мобильные операторы не знают, как применить идею на практике.

По словам зампредседателя Совета Республики Марианны Щеткиной, отмена роуминга между Беларусью и Россией является сложным вопросом. Но то, что он поднят на Форуме регионов, дает надежду на его ускоренное решение.

 
 
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Решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа.
 
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