27 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Областная спартакиада среди сельских жителей "Сельские игры-2017" проходит в эти дни в Полоцком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Вадим Аржанович.

Местом проведения состязаний стали площадки спортивного оздоровительного лагеря "Воднолыжник" на берегу озера Суя. Планировалось участие более 500 человек из 19 районов области. Командам предстоит тягаться силами не только в футболе, волейболе, настольном теннисе и гиревом спорте, но и в творческих конкурсах и играх.

"Прежде в регионе организовывались аналогичные мероприятия, но со временем были забыты. Нынешние "Сельские игры" проводятся во второй раз после длительного перерыва, чтобы жители районов, агрогородков, деревень и сел активнее включались в занятия физической культурой и спортом. В Витебской области сегодня реализуется немало программ по профилактике неинфекционных заболеваний, а физическая культура - один из эффективных методов. Потому растет количество уличных тренажеров и проводятся массовые спортивные мероприятия. Кроме того, такая полезная занятость способствует профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма", - подчеркнул Вадим Аржанович.-0-