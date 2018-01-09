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Карантин из-за бешенства объявлен в агрогородке под Гродно

10.01.2018 11:23 — Новости регионов | БелТА  
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Карантин из-за бешенства объявлен в агрогородке под Гродно
Фото из архива

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый случай бешенства в этом году зарегистрирован в Гродненском районе. С 5 января двухмесячный карантин объявлен в агрогородке Путришки, сообщили БЕЛТА в Гродненской районной ветеринарной станции.

"Труп лисы был обнаружен хозяйкой одного из частных подворий населенного пункта. Лабораторные исследования показали, что животное болело бешенством", - отметили в районной ветстанции. Неизвестно, с кем могло контактировать животное. На протяжении двух месяцев в агрогородке будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

В 2017 году в Гродненском районе было зафиксировано два случая бешенства: в городе Скиделе и деревне Глиняны. В последние годы, отмечают специалисты, благодаря профилактическим мероприятиям в регионе ситуация с бешенством остается спокойной.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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