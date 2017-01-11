﻿ Российские приставы начнут выполнять решения белорусских судов о взыскании алиментов с должников. 21.by
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Российские приставы начнут выполнять решения белорусских судов о взыскании алиментов с должников

12.01.2017 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Российские судебные приставы начнут исполнять решения судов Беларуси, сообщается на информационно-аналитическом портале Союзного государства.

В российской службе приставов отметили, что вступивший в силу закон «позволит обеспечить исполнение иностранных судебных актов на территории России без процедуры их признания в рамках действующих международных договоров и соглашений». То есть для их исполнения не потребуется дополнительно решений российских судов.

В законе об исполнительном производстве появилась оговорка. Требования к иностранным исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории России в связи с международными договорами, устанавливаются законодательством иностранного государства, а не российским.

Один из таких договоров — соглашение между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, а также соглашение о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов России и хозяйственных судов Беларуси.

Соглашение о взыскании алиментов вступило в силу 31 декабря 2015 года. Но поскольку требования к исполнительному документу суда в Беларуси и России отличались, в России внесли изменения в законодательство. Они исключают случаи отказа взыскателю в возбуждении исполнительного производства.

— Министерство не располагает статистическими данными о количестве лиц, разыскиваемых в России по делам о взыскании алиментов, но, безусловно, это соглашение востребовано гражданами наших государств, — пояснили в Министерстве юстиции Беларуси.

В Беларуси нередки случаи, когда должники по алиментам уезжают работать в Россию. Предусмотренный до заключения соглашения порядок с учетом сложности судебных процедур существенно затягивал исполнение, а порой и вовсе не приводил к положительным результатам, рассказали в Минюсте.

— Но отметим, что отсутствие ранее в российском законодательстве данной оговорки вовсе не ограничивало граждан в реализации их прав в рамках соглашения, — рассказали в министерстве.

Чтобы взыскать алименты с гражданина Беларуси, который живет в России, надо обратиться с решением суда в территориальные органы принудительного исполнения Беларуси — управления принудительного исполнения главных управлений юстиции облисполкомов (Минского горисполкома). Белорусская сторона направит документы в Россию для рассмотрения вопроса о возбуждении исполнительного производства.

 
 
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Теперь для исполнения судебных актов не понадобится дополнительно решения российского суда, и исключены случаи отказа взыскателю в возбуждении исполнительного...

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