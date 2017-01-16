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Гродненские следователи устанавливают свидетелей ДТП, в котором тяжелые травмы получила малолетняя школьница

17.01.2017 14:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 17 января. Следователи устанавливают обстоятельства и разыскивают очевидцев травмирования ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия под Гродно. Напомним, наезд на школьницу произошел утром 16 января в Гродненском районе.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, ДТП случилось около 7.45 на улице Кирова в агрогородке Озеры. Управлявший автомашиной Audi Q7 52-летний житель агрогородка совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода девятилетнюю девочку. В результате с тяжелыми травмами она была госпитализирована. В настоящее время врачи продолжают оказывать ей помощь.

По факту ДТП, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения потерпевшей, возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК. Подозреваемым признан водитель автомобиля, с ним проводятся следственные действия.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося следователи осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, установили и допросили свидетелей. Проведен следственный эксперимент, ряд иных процессуальных действий. Назначены экспертизы, в том числе транспортно-трассологическая для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, автотехническая для определения технического состояния автомобиля, судебно-медицинская в отношении пострадавшей. По предварительной информации, водитель в момент совершения наезда был трезв.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 17 января. Следователи устанавливают обстоятельства и разыскивают очевидцев травмирования ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия под...

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