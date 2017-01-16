Администрация Национального исторического музея (НИМ) Беларуси намерена подать в суд на обозревателя ОНТ Алексея Михальченко, если он не извинится за свои высказывания об экспозиции и деятельности филиала НИМ — Музея современной белорусской государственности, прозвучавшие в эфире телеканала вечером 14 января в авторском видеоблоге «Как есть».





Свою позицию коллектив исторического музея изложил в открытом письме председателю правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (ОНТ) Григорию Киселю, которое опубликовано на сайте НИМ.

В своем видеоблоге Михальченко раскритиковал экспозицию музея, заявив, что она не создает нужного эффекта, в то время как должна «наполнять гордостью сердца граждан Беларуси и вызывать уважение у приезжих». Так, по его мнению, копия Декларации о независимости для наглядности должна занимать всю стену. Экономические успехи государства нужно проиллюстрировать большими слитками золота и текущей информацией о золотовалютных резервах. Уменьшенную копию спутника БКА, сказал он, надо заставить двигаться на фоне звездного неба, а в зале поместить настоящее колесо самосвала «БелАЗ». Также он полагает, что экспозицию нужно дополнить восковой фигурой биатлонистки Дарьи Домрачевой, чей костюм хранится в зале, и фигурой Александра Лукашенко.

Руководство НИМ считает, что Михальченко рассказал о музее в некорректной форме и исказил факты. На его критическое замечание о сложной системе доступа в учреждение в письме сказано, что музей находится в здании режимного объекта — Администрации президента и требует особой политики безопасности.

Копия Декларации о независимости в том виде, в котором она представлена в экспозиции, по мнению музейщиков, «наиболее точно отражает характер и дух эпохи, стилистику оформления документа». «В данном случае важным является не художественная форма подачи информации, а содержание. <…> Как правило, внешне невзрачный артефакт эмоционально более насыщен», — убеждены в НИМ.

Интерактивному стенду о золотовалютных резервах страны и колесу «БелАЗа», считают в историческом музее, не место в музее классического типа, основная функция которого заключается в просвещении, а не развлечении.

Сравнение Михальченко спутника БКА со «странным чемоданом» музейщики назвали оскорбительным. Они подчеркнули, что в зале выставлена точная копия аппарата, уменьшенная вдвое, а макеты спутников на фоне звездного неба «можно увидеть в иных специализированных учреждениях».

Дирекцию НИМ возмутило выражение Михальченко, что в музее выставлен «костюм Домрачевой на манекене со Жданов». Музейные работники заявили, что считают непозволительным употреблять жаргонные выражения в эфире национального телеканала. Предложение выставить в зале восковые фигуры известной спортсменки и президента они назвали абсурдным.

Сравнивать разные по содержанию и функциям музейные учреждения, как это сделал Михальченко, в историческом музее считают недопустимым в той же степени, в какой «сотрудники Музея современной белорусской государственности не станут во всеуслышание сравнивать качество программ различных телеканалов».

Слова обозревателя ОНТ отражают его личное мнение, но они прозвучали «в масштабах всей страны». Высказывания Михальченко, отметили в музее, «наносят деятельности музея экономический ущерб» и «уводят от него потенциальных посетителей».

«В случае отказа Алексея Михальченко дать публичные извинения Национальный исторический музей оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации музея согласно ст. 153 Гражданского кодекса», — говорится в письме НИМ.