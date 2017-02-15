Вступил в законную силу приговор суда Горецкого района в отношении заведующего кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии, сообщили в областном суде . Судебная коллегия рассмотрела апелляцию и оставила приговор без изменений.



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Ка установило следствие, с апреля по июнь 2016 года завкафедрой неоднократно принимал от учащихся деньги за положительные отметки на зачетах и экзаменах. Общая сумма взяток составила более 567 рублей, или чуть больше 300 долларов по актуальному курсу.

Завкафедрой признали виновным во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, получении взятки. 15 декабря 2016 года его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.

9 февраля 2017 года приговор вступил в законную силу.