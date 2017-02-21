20 февраля начался суд над Владиславом Казакевичем — молодым человеком, который бензопилой и топором зарубил одну женщину и ранил еще двоих в ТЦ «Европа». На суде обвиняемый держится бесстрастно и утверждает, что жалеет лишь о том, что «мало убил». Эксперты признали Казакевича способным руководить своими действиями, однако его жестокие высказывания заставляют усомниться в его адекватности. Как выяснил TUT.BY заключение о вменяемости не исключает психического расстройства обвиняемого.



Владислав Казакевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Казакевича длилась около двух месяцев. Подозреваемый находился в спецотделении закрытого типа, по условиям напоминающем СИЗО. Комиссия из экспертов-психологов и психиатров беседовала с молодым человеком и наблюдала за его поведением, а также изучала его медицинскую документацию и материалы уголовного дела.

По заключению экспертизы , Казакевич в полной мере отдавал отчет своим действиям и руководил ими в момент совершения преступления, то есть был вменяем.

При этом в суде обвиняемый говорит страшные вещи, которые не придут на ум психически здоровому человеку: что никого не любит, что хотел убивать «ради забавы», что жалеет лишь о малом количестве жертв в ТЦ «Европа». Возникает ощущение, что он либо не совсем нормален, либо сознательно лжет.

Известный российский психиатр-криминалист, профессор психиатрии Михаил Виноградов, подтвердил, что заключение о способности Казакевича руководить своими действиями в момент преступления не исключает у него психического заболевания.

— При различных формах психического расстройства человек может отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими. В таком случае он подлежит обычному суду.

Виноградов предполагает у Казакевича вялотекущую шизофрению с периодическими обострениями. Также он предполагает, что обвиняемый не удержится от агрессии и в колонии, если суд его туда отправит. Напомним, за нападение на ТЦ «Европа» молодому человеку грозит до 17 лет лишения свободы.

— Люди, которые совершают преступления, действуют по стереотипу. Насильник отсидит свой большой срок и через короткое время опять начинает насиловать. Вор тоже возвращается к воровству. У каждого человека есть стереотип поведения. Только в одних случаях эти стереотипы антисоциальны, и тогда идет речь о тюрьме, а в другом — социальны. Человек, который что-то изобретает, будет изобретать всю жизнь, — объясняет Виноградов.





Равнодушная манера держаться и циничные признания Казакевича в суде психиатр склонен рассматривать как особенности патологической личности.

— Или это психопат по-старому (сейчас термин «психопатия» убрали), или это больной шизофренией с периодическими обострениями. И то, и другое требует его полной изоляции от общества.

Напомним, в суде выяснилось, что в 2014 году Казакевич попал на лечение в РНПЦ психического здоровья после двух попыток суицида. Ему поставили два диагноза: умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. В том же году подросток стал жить один — мать уехала в Германию, а отец, оставшийся в Минске, навещал его.

Виноградов отмечает, что подросток, совершивший попытку самоубийства, всегда должен быть под наблюдением взрослых, без присмотра его оставлять нельзя.

— Семья может распознать признаки будущего социально-опасного поведения, но на деле большинство не придает серьезного значения таким вещам, как агрессия или даже разговоры о самоубийстве, — говорит Виноградов. Он советует показывать ребенка психологу во всех случаях жестокого или необычного поведения.





Ольга Бухановская, главный врач ростовского Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» имени А.О. Бухановского (эксперт-психиатр, вычисливший Чикатило — Прим. TUT.BY) склонна полагать у Владислава Казакевича шизофренический процесс.

— Неспроста этот уединенный образ жизни и несколько попыток суицида, и своеобразный способ убийства людей, который не имеет под собой логики, — перечисляет она. — И очень своеобразное формирование ненависти по национальному признаку (Казакевич признавался, что весной-летом 2016 года планировал «устроить крупный теракт, убивать китайцев и мусульман» — Прим. TUT.BY), которую мы наблюдаем у ряда пациентов как на фоне шизофренической депрессии, так и за счет определенных нарушения мышления при этом расстройстве.

Ольга Бухановская напомнила историю норвежского террориста Андерса Брейвика, который был признан вменяемым , и сейчас сидит в тюрьме.

— Есть точка зрения ряда психиатров (скорее всего, она верна), что у него есть переживания, связанные с шизофреническим процессом. Желание убить выходит не из его мировоззрения и его личности, а из того, что он болен, — говорит Бухановская.



