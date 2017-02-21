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В МВД разъяснили порядок пребывания в РБ лиц с документами ДНР и ЛНР

22.02.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Беларусь будет принимать решение о возможности въезда на свою территорию лиц с паспортами ЛНР и ДНР в индивидуальном порядке, сообщили в МВД Беларуси.

В МВД разъяснили порядок пребывания в РБ лиц с документами ДНР и ЛНР
© Sputnik Михаил Пархоменко
ГПК: по паспортам ДНР и ЛНР въехать в Беларусь пока нельзя

На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в регионе,

"При въезде в Беларусь с территории РФ граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в РБ", — сообщили в среду в министерстве внутренних дел Беларуси.

Там пояснили, что ДНР и ЛНР являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Беларуси.

Вместе с тем, по словам собеседников агентства, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента РБ от 30.08.2014 № 420 "О пребывании граждан Украины в РБ".

В том числе они освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси, отметили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента "О пребывании граждан Украины в РБ".

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