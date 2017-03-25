Глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич призвал представителей власти, их оппонентов и общественные организации к конструктивному диалогу. Иначе, по его мнению, решить существующие проблемы не удастся. Такое заявление митрополит сделал после событий 25 и 26 марта в Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным, а также их скорейшее возвращение домой.

«Гісторыя беларускага народа сведчыць аб тым, што ён заўсёды вылучаўся сваёй разважлівасцю і знаходзіў мірныя шляхі для вырашэння ўзнікаючых праблем. Нам неабходна перадусім прыняць заклік Бога да ўзаемнага прымірэння, „пакуль не зойдзе сонца“, як кажа Святое Пісанне, каб не наступіла ноч супрацьстаяння», — говорится в обращении митрополита.

Напомним, накануне, во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили жесткий разгон участников несанкционированной акции . По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, остальные дожидаются суда под стражей.

Задержания продолжились и сегодня во время акций солидарности по всей стране.

Европейские и американские политики осудили действия белорусских властей и призвали освободить задержанных.

В ответ на это МИД нашей страны заявил , что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.