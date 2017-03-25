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Лидер католиков Беларуси призвал оппонентов к диалогу, "каб не наступіла ноч супрацьстаяння"
26.03.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич
Он выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным, а также их скорейшее возвращение домой.
«Гісторыя беларускага народа сведчыць аб тым, што ён заўсёды вылучаўся сваёй разважлівасцю і знаходзіў мірныя шляхі для вырашэння ўзнікаючых праблем. Нам неабходна перадусім прыняць заклік Бога да ўзаемнага прымірэння, „пакуль не зойдзе сонца“, як кажа Святое Пісанне, каб не наступіла ноч супрацьстаяння», — говорится в обращении митрополита.
Напомним, накануне, во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили
Европейские и американские политики
В ответ на это МИД нашей страны
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Он выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным, а также их скорейшее возвращение домой.
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