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Лидер католиков Беларуси призвал оппонентов к диалогу, "каб не наступіла ноч супрацьстаяння"

26.03.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич призвал представителей власти, их оппонентов и общественные организации к конструктивному диалогу. Иначе, по его мнению, решить существующие проблемы не удастся. Такое заявление митрополит сделал после событий 25 и 26 марта в Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным, а также их скорейшее возвращение домой.

«Гісторыя беларускага народа сведчыць аб тым, што ён заўсёды вылучаўся сваёй разважлівасцю і знаходзіў мірныя шляхі для вырашэння ўзнікаючых праблем. Нам неабходна перадусім прыняць заклік Бога да ўзаемнага прымірэння, „пакуль не зойдзе сонца“, як кажа Святое Пісанне, каб не наступіла ноч супрацьстаяння», — говорится в обращении митрополита.

Напомним, накануне, во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили жесткий разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, остальные дожидаются суда под стражей.

Задержания продолжились и сегодня во время акций солидарности по всей стране.

Европейские и американские политики осудили действия белорусских властей и призвали освободить задержанных.

В ответ на это МИД нашей страны заявил, что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

 
Теги: Минск
 
 
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Он выразил надежду на гуманное и справедливое отношение к задержанным, а также их скорейшее возвращение домой.

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