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Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение БАЖ по поводу преследования журналистов
29.03.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение Белорусской ассоциации журналистов относительно административного преследования журналистов и помех в осуществлении их профессиональной деятельности. Об этом
Журналистское объединение просило генерального прокурора Александра Конюка провести проверку по фактам задержания журналистов и вынести протесты на судебные постановления о привлечении журналистов к административной ответственности.
В своем обращении БАЖ сделала акцент, что по Закону «О прокуратуре» задачей этого органа является «обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций».
В ответе за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марины Поповой сказано, что БАЖ не имеет права представлять интересы потерпевших журналистов, поэтому обращение ассоциации не будет рассмотрено.
«С учетом того, что вы не являетесь лицом, которому в установленном порядке делегированы права представительства интересов перечисленных в обращении граждан, оснований для рассмотрения вашего обращения по существу не имеется», — говорится в ответе из Генпрокуратуры.
БАЖ считает такой ответ незаконным и намерена его обжаловать. Как отмечает пресс-служба объединения, согласно своему уставу, БАЖ «представляет интересы своих членов в государственных учреждениях».
Напомним, 25 марта в Минске в честь Дня Воли прошла акция протеста, которая
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Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение Белорусской ассоциации журналистов относительно административного преследования журналистов и помех в...
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