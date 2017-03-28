Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение Белорусской ассоциации журналистов относительно административного преследования журналистов и помех в осуществлении их профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Журналистское объединение просило генерального прокурора Александра Конюка провести проверку по фактам задержания журналистов и вынести протесты на судебные постановления о привлечении журналистов к административной ответственности.

В своем обращении БАЖ сделала акцент, что по Закону «О прокуратуре» задачей этого органа является «обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций».

В ответе за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марины Поповой сказано, что БАЖ не имеет права представлять интересы потерпевших журналистов, поэтому обращение ассоциации не будет рассмотрено.

«С учетом того, что вы не являетесь лицом, которому в установленном порядке делегированы права представительства интересов перечисленных в обращении граждан, оснований для рассмотрения вашего обращения по существу не имеется», — говорится в ответе из Генпрокуратуры.

БАЖ считает такой ответ незаконным и намерена его обжаловать. Как отмечает пресс-служба объединения, согласно своему уставу, БАЖ «представляет интересы своих членов в государственных учреждениях».

Напомним, 25 марта в Минске в честь Дня Воли прошла акция протеста, которая закончилась жесткой «зачисткой» и массовыми задержаниями , в том числе журналистов. Многих отпустили в тот же день, однако ряд представителей СМИ получили от 5 до 15 суток административного ареста.