﻿ Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение БАЖ по поводу преследования журналистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение БАЖ по поводу преследования журналистов

29.03.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение Белорусской ассоциации журналистов относительно административного преследования журналистов и помех в осуществлении их профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Журналистское объединение просило генерального прокурора Александра Конюка провести проверку по фактам задержания журналистов и вынести протесты на судебные постановления о привлечении журналистов к административной ответственности.

В своем обращении БАЖ сделала акцент, что по Закону «О прокуратуре» задачей этого органа является «обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций».

В ответе за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марины Поповой сказано, что БАЖ не имеет права представлять интересы потерпевших журналистов, поэтому обращение ассоциации не будет рассмотрено.

«С учетом того, что вы не являетесь лицом, которому в установленном порядке делегированы права представительства интересов перечисленных в обращении граждан, оснований для рассмотрения вашего обращения по существу не имеется», — говорится в ответе из Генпрокуратуры.

БАЖ считает такой ответ незаконным и намерена его обжаловать. Как отмечает пресс-служба объединения, согласно своему уставу, БАЖ «представляет интересы своих членов в государственных учреждениях».

Напомним, 25 марта в Минске в честь Дня Воли прошла акция протеста, которая закончилась жесткой «зачисткой» и массовыми задержаниями, в том числе журналистов. Многих отпустили в тот же день, однако ряд представителей СМИ получили от 5 до 15 суток административного ареста.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура отказалась рассматривать обращение Белорусской ассоциации журналистов относительно административного преследования журналистов и помех в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Черных риелторов" из Бобруйска приговорили к длительным срокам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика