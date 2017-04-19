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В Бресте строительная фирма не доплатила более 1 млн рублей налогов

20.04.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Задержан фактический руководитель обособленного подразделения брестской строительной компании «Талант». Уголовное производство в отношении него начато по материалам управления департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. Финансовая милиция изучила деятельность фирмы за более чем шесть лет и выявила признаки организации преступления, а также уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Обособленное подразделение «Строительное управление "Научно-производственная коммерческая фирма "Талант"» — структурная единица ООО «Талант». По-видимому, аффилированный орган, через который дирекция ООО крутила деньги. С января 2011 года по 22 марта текущего руководители подразделения по указанию С. оформляли и вели учет заведомо подложных документов. Конкретизирует начальник организационно-инспекторского отдела управления департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Геннадий Андросюк:

— Де-юре подразделение арендовало транспорт, дорожно-строительную технику, другое оборудование у подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Де-факто финансово-хозяйственных отношений по аренде с указанными предпринимателями не было.

Итог — в декларациях по налогу на прибыль в 2011—2016 годах затраты строительного управления умышленно завышали. Говоря языком цифр, недоплатили в казну 1,08 миллиона рублей.

Личное имущество подозреваемых и имущество строительного управления стоимостью более 10 миллионов рублей — под арестом.

 
 
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Задержан фактический руководитель обособленного подразделения брестской строительной компании "Талант".

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