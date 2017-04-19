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Россиянин и жительница Барановичей получили по 14 лет колонии за контрабанду и торговлю гашишем

20.04.2017 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах огласили приговор по обвинению россиянина и его 24-летней девушки в контрабанде и незаконном обороте гашиша, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

На протяжении сентября уроженец Москвы со своей девушкой на арендованном Mercedes-Benz несколько раз привозили из России в Брестскую область гашиш. В общей сложности они перевезли около 42 грамм.

На съемной квартире они расфасовывали и хранили запрещенное вещество. Сбытом занимался их 28-летний подельник. Он искал клиентов через соцсети и по телефону. При этом в переговорах использовались зашифрованные образы. Например, необходимо было указывать о желании снять квартиру, количество комнат в которой соответствовало массе. Далее назначалась встреча на улице либо по месту жительства пары, где и передавался наркотик.

Преступную схему вскрыли сотрудники Барановичского ГОВД. Они задержали россиянина после очередной сделки. В кармане у того находился наркотик, идентичный проданному. После этого в ходе обыска были обнаружены нереализованные 17 кусков гашиша массой более 37 грамм и полимерные бутылки с остатками марихуаны.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал россиянина и его девушку — жительницу Барановичей — виновными по ч.1 и ч.3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и по ч. 2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотиков в крупном размере, повторно, группой лиц).

Каждый из них приговорен к 14 годам колонии. Мужчина будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, девушка — общего.

Их 28-летний подельник за незаконный оборот наркотиков в крупном размере получил 9 лет усиленного режима.

По приговору суда у всех конфисковано имущество.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Их 28-летний подельник за незаконный оборот наркотиков в крупном размере получил 9 лет усиленного режима.

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