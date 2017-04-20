Чуть более года служит в 38 одшбр старший сапер 2‑го отделения инженерно-саперной роты гвардии ефрейтор Дмитрий Дацик. Парень родом из Малориты, окончил Молодечненский торгово‑экономический колледж, по специальности он техник-программист.





Дмитрий признается, что и до призыва мечтал стать десантником. А когда выдалась возможность служить в 38 одшбр — обрадовался этому.

— Оказалось, служить здесь даже лучше, чем я себе представлял. Не предполагал, как многому здесь можно будет научиться!.. — пояснил гвардеец. — Боевая подготовка очень насыщенная. Перед первыми прыжками я прошел тренировку на воздушно-десантном комплексе, прочувствовал на себе правильность поговорки «Тяжело в учении — легко в бою». И впервые прыгнул с парашютом — впечатления невозможно передать словами: это запоминается на всю жизнь.

Гвардии ефрейтор Дацик вспоминает, как на полигоне учился устанавливать и обезвреживать мины.

— Считаю, что устанавливать мины сложнее — ведь при установке нужно еще и суметь их замаскировать, учитывая особенности местности. Действия саперов проверял тогда начальник инженерной службы нашей бригады, и со всеми поставленными задачами я справился, — уточнил Дмитрий.

Когда родители гвардейца приезжали в часть, он показал им, где проходит его служба.

— Родители сказали, что у меня достаточно комфортные условия службы, им здесь очень понравилось. Они гордятся тем, что я — десантник, служу в легендарной бригаде. Любой отслуживший срочную сможет адаптироваться к жизни в различных условиях, станет больше ценить родителей…

Гвардии ефрейтор Дмитрий Дацик уверен, что десантное братство существует — и крепкая армейская дружба предполагает взаимопомощь, поддержку. Он и в дальнейшем намерен общаться с армейскими друзьями, а в День десантников и сил специальных операций сможет еще не раз вспомнить по-доброму, что относится к этому роду войск. После окончания срочной службы Дмитрий планирует поступить в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, чтобы получить высшее образование.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Дениса Малышица