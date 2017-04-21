24 апреля отмечается профессиональный праздник военных юристов — День юридической службы Вооруженных Сил

Накануне профес­сионального праздника наш корреспондент встретился с начальником управления правового обеспечения Министерства обороны полковником юстиции Николаем Белоусовым и узнал много нового о труде военного юриста, который найдет выход если не из любой, то из многих ситуаций.

— Николай Александрович, почему именно 24 апреля юристы Вооруженных Сил отмечают свой профессиональный праздник?



— История юридической службы Вооруженных Сил Республики Беларусь тесно связана с этапами становления как белорусской армии, так и советской, а отправной точкой ее создания стал приказ министра обороны СССР от 24 апреля 1968 года № 100 «О юридической службе Министерства обороны СССР». Фактически данным приказом было утверждено и введено в действие Положение о юридической службе Министерства обороны СССР, которое определяло юрис­консультскую деятельность как самостоятельную службу.

Благодаря появлению этого документа в штат управлений военных округов, в том числе управления Красно­знаменного Белорусского военного округа, впервые были введены юридические группы, основными задачами которых было укрепление законности в деятельности органов военного управления, воинских частей и организаций Министерства обороны СССР, а также юридическое обеспечение договорно-претензионной работы.

С созданием Министерства обороны Республики Беларусь на базе юридической группы управления округа было создано договорно-правовое управление, в 1994 году оно было реорганизовано в юридическое управление Министерства обороны Республики Беларусь. А в июне 2002 года в ходе реформирования Вооруженных Сил юридическое управление военного ведомства было реорганизовано в управление правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.

— А как сегодня обстоят дела с соблюдением законности в Вооруженных Силах? И какую роль в этом играет работа сотрудников управления?

— Сегодня, в период активного развития и модернизации Вооруженных Сил Республики Беларусь, особое значение приобретает своевременная разработка и принятие нормативных правовых актов, отражающих происходящие процессы и обеспечивающих поступательное и динамичное развитие Вооруженных Сил. Ведь от этой работы в полной мере зависит выполнение стоящих перед нашей армией задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета и территориальной целостности.

Военное законодательство, призванное регламентировать отношения в области военного строительства, жизнедеятельности Вооруженных Сил, наряду с другими обстоятельствами должно исходить из двух принципиально важных положений.

Первое: строительство Вооруженных Сил ведется на основе общих и единых принципов государства — таких, например, как народовластие, законность, верховенство права и других. В Вооруженных Силах осуществляются общегосударственные виды деятельности (нормо­творческая, правоприменительная, контрольная и т. д.), а также происходят общесоциальные явления и процессы, присущие нашему обществу и государству в целом.

И второе: Вооруженные Силы как основа военной организации государства весьма специфичны по своему конечному предназначению. По своей природе они призваны решать задачи с использованием средств вооруженной борьбы, путем ведения боевых действий. Это, в свою очередь, влечет за собой особенности в их конкретной организации, управлении ими, их обучении, во всех видах подготовки, в укладе жизни, повседневном быте, правовом положении военнослужащих.

— Наверняка совмещать эти два основных положения в повседневной деятельности нелегко…

— Естественно, совмещение двух этих положений в оптимальном варианте и должно воплощаться в правовых нормах военного законодательства. А это в практическом отношении, несомненно, дело нелегкое.

При этом, замечу, в наши дни продолжается совершенствование системы нормативно-правового обеспечения развития и модернизации Вооруженных Сил путем поддержания качественного состояния Вооруженных Сил, их боевой готовности и боеспособности на уровне, гарантирующем надежную защиту Республики Беларусь, совершенствования системы финансирования, разработки и поставки вооружения, военной и специальной техники, тылового обеспечения войск, оборонного сектора экономики страны, международного военного и военно-технического сотрудничества, а также обеспечения правовой и социальной защиты военно­служащих, лиц, уволенных с военной службы, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных Сил.

Усилия специалистов юридической службы Вооруженных Сил были тесно связаны с совершенствованием законодательства в области обороны. Только за 2016 год и прошедший период 2017 года в Министерстве обороны было разработано более 450 проектов нормативных правовых актов в военной сфере, ныне принятых.

Как результат, были усовершенствованы подходы по обеспечению военной без­опасности государства, уточнены задачи и функции центральных органов военного управления, обеспечено комплексное правовое регулирование вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества, уточнен порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных в период массовых сокращений Вооруженных Сил в начале 1990-х годов, и многие другие вопросы.

— Это ведь серьезный труд, за которым стоят люди, — верно? Так какими же качествами должен обладать военный юрист для того, чтобы успешно выполнять стоящие перед юридической службой Вооруженных Сил задачи?

— Весь объем работы, возложенный на юридическую службу Вооруженных Сил, выполняется по крупицам отдельными офицерами и специалистами гражданского персонала, каждый из которых вносит свой вклад в укрепление законности в Вооруженных Силах.

Персональная деятельность юриста основывается на трех критериях: порядочность, профессионализм и постоянная готовность к выполнению любых задач по предназначению. Также необходимо наличие особенного, логического мышления, которое позволит принимать правильные и обоснованные решения. Требуется кропотливость, умение замечать мелочи.

Кроме того, особая роль отводится постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. Так, в настоящий момент в магистратуре обучаются четыре офицера юридической службы Вооруженных Сил, в аспирантуре — один. Дипломы исследователей в области юридических наук получили четыре человека, диплом кандидата юридических наук — один.

Офицеры и гражданский персонал юридической службы Вооруженных Сил успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Это было отмечено в приказе министра обороны Республики Беларусь: более 35 юристов Вооруженных Сил поощрены за усердие и разумную инициативу, проявленные при исполнении должностных обязанностей и в связи с Днем юридической службы Вооруженных Сил.

Лично от себя я хотел бы поздравить личный состав и ветеранов юридической службы Вооруженных Сил с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и новых свершений в профессиональной деятельности на благо Отечества!

Беседовал Александр Сафин, фото из архива агентства