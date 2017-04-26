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Лукашенко встретился с председателем правления Банка развития

27.04.2017 21:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Измерять банковский пульс поручил президент Беларуси председателю правления Банка развития. Александр Лукашенко попросил Сергея Румаса, как финансиста и бывшего вице-премьера, не молчать о «настораживающих фактах» в экономике республики, передает телеканал «МИР 24».

«Хотел бы, чтобы вы мне охарактеризовали ситуацию в экономике и, естественно, в кровеносной системе нашей экономике - финансах. Возможно, у вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы вы меня предупредили и изложили мне эти факты», - сказал Лукашенко.

Во время беседы Румас доложил президенту о новой стратегии развития деревообрабатывающих предприятий на пять лет. Банк развития Беларуси курирует и кредитует эту сферу. Год назад в стране создали деревообрабатывающий холдинг и в управление банку перешли девять заводов. В их модернизацию вложено более миллиарда долларов. Кроме того, в инвестиционном портфеле Банка развития - социальный проект «Школьный автобус» стоимостью 20 миллионов долларов.

Также на встрече обсудили важные для республики темы: семейный капитал и развитие агроусадеб.

 
 
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Белорусский лидер попросил Сергея Румаса назвать «настораживающие факты» в финансовой сфере страны.

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