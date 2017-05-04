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Движение транспорта в пункте пропуска "Новая Гута" будет ограничено с 12 по 24 мая

05.05.2017 15:01 — Новости Общества | БелТА  
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Пункт пропуска "Новая Гута". Фото из архива
Пункт пропуска "Новая Гута". Фото из архива
5 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение автомобильного транспорта в пункте таможенного оформления "Новая Гута" на белорусско-украинской границе будет ограничено с 12 по 24 мая, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне. Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля. На таких участках будет организовано реверсивное движение транспортных средств.Гражданам, планирующим в это время пересекать государственную границу через пункт пропуска "Новая Гута", сотрудники таможни рекомендуют учитывать данную информацию.Пункт пропуска "Новая Гута" расположен на белорусско-украинской границе в 35 км от Гомеля и является основным и самым крупным пограничным переходом между Беларусью и Украиной. В частности, он рассчитан на оформление 40 туристических автобусов в сутки.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля. На таких участках будет организовано...

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