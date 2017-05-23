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Велосипедный туризм приобретает популярность в Беловежской пуще

24.05.2017 13:37 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедный туризм приобретает популярность в Беловежской пуще, сообщил сегодня генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В последнее время очень популярен стал велосипедный туризм, доход от него ежегодно растет. Если 5-6 лет назад у нас было 50 велосипедов, и они не всегда были востребованы, то сейчас около 300 велосипедов, и их уже не хватает", - сказал Александр Бурый.

В перспективе в национальном парке планируется создавать новые туристические продукты, чтобы привлекать посетителей, работать над развитием инфраструктуры. "Потенциал пущи в плане туризма не исчерпан. Основная инфраструктура расположена в южной части национального парка. Мы сейчас пошли на север, в центр", - отметил гендиректор, имея в виду строительство новых объектов.

Современная инфраструктура парка включает 25 маршрутов общей протяженностью 430 км. В 2016 году количество туристов достигло 430 тыс. При этом доля иностранных посетителей составляет около 15%.

Доля выручки от туристической деятельности в структуре внебюджетных доходов национального парка составляет около 40%, в том числе Беловежская пуща обеспечивает свыше 20% доходов от экспорта туризма всей Брестской области.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время очень популярен стал велосипедный туризм, доход от него ежегодно растет. Если 5-6 лет назад у нас было 50 велосипедов, и они не всегда были...

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