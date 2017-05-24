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Бег с пользой для других. В субботу в Минске пройдут два благотворительных забега

25.05.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу в Минске пройдет сразу два благотворительных забега. Желающие смогут поучаствовать в сборе денег на спортивный детский лагерь для детей с инвалидностью, а также пациентам РНПЦ «Детской хирургии».


Утром 27 мая в 11.00 в Лошицком парке начнется благотворительный забег на дистанции 10 км, 5 км и 600 метров (для детей и начинающих). Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Забег организует социально-благотворительное учреждение «Команда «Крылья Ангелов», которое создано родителями детей с инвалидностью и развивает инклюзивный спорт.

— Мы, собирая на свой фестиваль бега взрослых и детей, позаботились о безбарьерной среде и подготовили необходимую поддержку, чтобы могли участвовать не только обычные дети, но и дети с инвалидностью, — рассказывает директор учреждения Дмитрий Тимашков.

При регистрации бегунам предложат сделать благотворительный взнос — на эти деньги летом организуют спортивный лагерь для детей с инвалидностью.

На забеге ждут и команды от организаций. Пройдет также «парный забег» — на старте участники свяжут свои руки короткой лентой, для такой пробежки потребуется взаимопомощь.

А в 12.00 у «Минск-Арены» начнется забег в помощь детям с проблемами сердца и сосудов. За каждый километр мобильный оператор velcom переведет в адрес РНПЦ «Детской хирургии» 4 рубля.

Вокруг арены пробегут сотни человек, в том числе спортсмены, министры, медики, звезды шоу-бизнеса. Участников ждет закольцованный маршрут в форме сердца протяженностью 1,1 километра, а вот количество «сердец» каждый выберет сам для себя.

Регистрация не требуется. Бегунов ждут памятные медали и концерт.

— Пробежать в помощь детям можно будет и в любом другом месте. В благотворительной инициативе «Забег тысячи сердец», которая пройдет с 27 по 28 мая, можно принять участие в любой точке мира. Каждый белорус, кто пробежит со смартфоном и зафиксирует свой результат, заработает в помощь детям 2 рубля за 1 км. Те же, кто смогут пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше — по 4 рубля с километра, — рассказывают организаторы.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги пойдут на организацию спортивного лагеря для детей с инвалидностью, а также пациентам РНПЦ "Детской хирургии".

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