Гидромет Беларуси работает над повышением точности метеопрогнозов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды работает над повышением точности метеопрогнозов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто после приема граждан в Совете Министров.

"Сейчас большое внимание уделяем повышению точности прогнозов. Для этого используются все возможности: и дистанционные методы исследования, и применение современных компьютерных программ, - сказал Андрей Ковхуто. - Прогнозирование погодных условий предполагает многофакторный анализ".

По словам министра, все природные явления, которые в 2016 году имели какие-то последствия, были заранее спрогнозированы, что позволило своевременно предупредить соответствующие службы.

Гидромет также контролирует радиационную и экологическую обстановку в стране в целом, осуществляет анализ климатических изменений, влияющих на все отрасли экономики, прежде всего сельское хозяйство.

Белорусские синоптики активно сотрудничают с зарубежными гидрометеорологическими службами. С Российской Федерацией разработана и утверждена соответствующая программа Союзного государства, которая предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию системы обеспечения гидрометеорологической безопасности.-0-