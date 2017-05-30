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Гидромет Беларуси работает над повышением точности метеопрогнозов
31.05.2017 18:02 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды работает над повышением точности метеопрогнозов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто после приема граждан в Совете Министров.
"Сейчас большое внимание уделяем повышению точности прогнозов. Для этого используются все возможности: и дистанционные методы исследования, и применение современных компьютерных программ, - сказал Андрей Ковхуто. - Прогнозирование погодных условий предполагает многофакторный анализ".
По словам министра, все природные явления, которые в 2016 году имели какие-то последствия, были заранее спрогнозированы, что позволило своевременно предупредить соответствующие службы.
Гидромет также контролирует радиационную и экологическую обстановку в стране в целом, осуществляет анализ климатических изменений, влияющих на все отрасли экономики, прежде всего сельское хозяйство.
Белорусские синоптики активно сотрудничают с зарубежными гидрометеорологическими службами. С Российской Федерацией разработана и утверждена соответствующая программа Союзного государства, которая предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию системы обеспечения гидрометеорологической безопасности.-0-
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"Сейчас большое внимание уделяем повышению точности прогнозов. Для этого используются все возможности: и дистанционные методы исследования, и применение...
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