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В Минском районе раскрыли схему незаконного предоставления мест для захоронения

08.06.2017 22:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники ГП «Жилищник Минщины» предложили минчанке предоставить места для захоронения на кладбище в Минском районе гораздо дешевле, если та заплатит не в кассу, а лично им.


Фото: uvd-mo.gov.by

В УВД Миноблисполкома рассказали, что жительница Минска обратилась в ГП «Жилищник Минщины», чтобы ей выделили 3 места на кладбище в Минском районе. Заявительница планировала хоронить там родственников из Минска, что предполагает возмещение госпошлины в размере 150 базовых величин (3450 рублей).

Начальник отделения по захоронению предложил решить вопрос гораздо дешевле. За свои услуги он попросил 800 рублей. Женщина согласилась. Начальник участка благоустройства, который также участвовал в преступной схеме, визировал решения своего коллеги. Предполагалось, что он получит половину вознаграждения.

После оформления необходимых документов участники сделки поехали на кладбище, где после осмотра мест для захоронения и обозначения их границ женщина передала деньги.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в получении взятки были задержаны оперативниками ОБЭП при поддержке спецподразделения «Алмаз». У каждого из них было обнаружено 400 рублей, — рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Минского облисполкома Михаил Герчик.

Мужчины помещены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Предполагается, что мужчины не раз проворачивали подобные схемы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГП "Жилищник Минщины" предложили минчанке предоставить места для захоронения на кладбище в Минском районе гораздо дешевле, если та заплатит не в кассу,...

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