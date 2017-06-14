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Минздрав: 36% белорусских лекарств стоят меньше доллара

14.06.2017 22:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Качество белорусских препаратов очевидно, негативные нюансы связаны с тем, что речь идет о рынке, на котором ведется борьба за покупателя, считает министр здравоохранения Валерий Малашко.

По его словам, брак выявляется и у российских, и у европейских производителей, но это не является отклонением от нормы.

Минздрав: 36% белорусских лекарств стоят меньше доллара
© Sputnik / Виктор Толочко
Малашко: зарплата врачей с начала года выросла на 2-3%

"Не приобретали бы у нас лекарственные препараты, не будь они качественные, если бы лаборатории не прошли сертификацию ВОЗ", — рассказал министр в эфире Белорусского телевидения.

Он отметил, что порядка 36% лекарств стоят меньше доллара, 85% лекарственных препаратов — до пяти долларов. Некоторые заводы производят до 350 разновидностей лекарственных препаратов, и это высокий показатель.

"Мы активно работаем с оптовыми покупателями, крупными аптечными сетями и выигрываем в цене и качестве. Аптечные сети России сегодня рассчитываются с нами предоплатой, и это эксклюзивная ситуация. Индия для нас источник качественного сырья, работаем с рядом индийских компаний. Идет реконструкция и строительство новых фармацевтических предприятий. Опыт наших производителей востребован в мире", — сказал министр.

Малашко также рассказал, что в выборе профессии на него оказали влияние родители — и сын последовал его примеру. Белорусам он посоветовал больше двигаться и признался, что старается не пользоваться лифтом. Министр также поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения считает, что потребитель выбирает белорусские лекарства в основном из-за стоимости и доверия.

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