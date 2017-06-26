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Подозреваемого в мошенничестве в Беларуси задержали в Москве

27.06.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Московская полиция задержала мужчину, который подозревается в мошенничестве на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе МВД России.

Подозреваемого в мошенничестве в Беларуси задержали в Москве
© Sputnik Александр Кряжев
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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ вместе с белорусскими коллегами задержали 50-летнего мужчину, которого разыскивали за мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и создание преступной организации в Беларуси.

Согласно информации правоохранителей, мужчина создал и возглавил преступную группировку, которая завладевала квартирами незащищенных категорий граждан. Следственный комитет Беларуси еще в феврале 2015 года завел дело по фактам 70 подобных афер с квартирами в Беларуси.

Мужчина скрывался последние годы в Москве и старался сохранять инкогнито. Он не контактировал ни с кем из знакомых или членов семьи. Также он часто менял номера мобильных телефонов и адреса жительства в столице РФ.

Сейчас решается вопрос о выдаче задержанного правоохранительным органам Беларуси.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина подозревается в создании преступной организации, которая незаконно завладевала квартирами социально незащищенных белорусов.

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