Выходные в Минске: куда идти 1-3 июля

Первые выходные июля будут у белорусов длинными: благодаря Дню Независимости (3 июля) на работу большинству не надо идти и в понедельник. А это значит, что впереди нас ждут три дня интересных мероприятий и событий. Sputnik подготовил афишу самых любопытных мероприятий в Минске 1-3 июля.

Этнопикник

Прямо под Минском в субботу пройдет "Этнапікнік" — фестиваль белорусских традиций под открытым небом. Организаторы обещают катание на лошадях, народные танцы, полеты на мотопарапланах и вертолетах, квесты и музыку.

Пройдет мероприятие 1 июля в деревне Озерцо, расположенном в нескольких километрах от станции метро "Малиновка". Время проведения этнопикника — с 11:30 до 16:00. Вырученные на мероприятии деньги пойдут на сохранение местного музея.

Выставка старых автобусов

В субботу на площадке Верхнего города пройдет и выставка ретроавтобусов — она посвящена 25-летию установления дипотношений между Эстонией и Беларусью. В честь этого между Таллином и Минском проходит и автопробег с легендарными автобусами ЗИС и "Икарус".

Пройдет мероприятие 1 июля с 10:00 до 16:00 на площадке перед городской Ратушей. Посмотреть на "Икарусы" и ЗИСы можно будет совершенно бесплатно, а сами автобусы будут открыты для всех зрителей.

День вышиванки от БРСМ

Республиканский союз молодежи вновь приглашает всех на акцию "День вышиванки". В рамках праздника в воскресенье 2 июля пройдут флешмоб, арт-парад, интерактивная экспозиция и концерты.

Кроме того, на площадке у Дворца спорта пройдут акции "Поцелуй в вышиванке", квест "Моя Беларусь". Будет работать и спортивная площадка. Посмотреть на праздник можно будет днем в воскресенье совершенно бесплатно. В прошлом году мероприятия активно обсуждали в соцсетях .

Фестиваль "Папа отдыхает"

Фестиваль пройдет 2-3 июля в столичном парке Dreamland, а отдохнуть на нем смогут не только папы, но и мамы, дети, бабушки и дедушки. Организаторы обещают, что интересно на

фестивале "Папа отдыхает" будет всем.

Выступят в рамках мероприятия Дядя Ваня, NaviBand, Uzari, "Песняры" и многие другие. И услышать здесь можно будет не только белорусские композиции, но и каверы на мировые хиты — как на AC/DC, так и на "ВиаГру".

Праздник красок холи

В понедельник 3 июля в столичном Лошицком парке состоится HoliPicnic — настоящий праздник для молодежи. Здесь будут музыка и, конечно, индийские краски холи.

Будет на празднике и детская площадка KidFest — там обещают "свою тусовку". Ну а вход на праздник красок холи совершенно бесплатный.

День Независимости Беларуси

Нельзя пройти мимо и главного праздника страны — Дня Независимости. На 3 июля в Минске запланировано множество мероприятий — от военного парада до торжественного гала-концерта и салюта >>

Новости о подготовке и проведении Дня Независимости в 2017-м читайте в специальном сюжете Sputnik >>