Минчане в восторге от праздника МЧС ко Дню пожарной службы

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Настоящий праздник для минчан и гостей столицы устроило министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, торжества ко Дню пожарной службы прошли в самом центре столицы.

Парад на проспекте Независимости открыл взвод почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Зрители также увидели пожарных в амуниции 60-х, а после и современную боевую одежду МЧС.

Парад МЧС в Минске pic.twitter.com/bDp9vDLepK — Nikita (@Nikitka93) July 22, 2017 ​

Две эпохи. ЗИЛ и МАЗ pic.twitter.com/FWXkOLlIlf — 112.by МЧС Беларуси (@112by) July 22, 2017 ​

Прошествовали по проспекту и оркестры спасателей, история которых насчитывает более ста лет. Колонну техники возглавил конно-бочечный ход, а за ним — автомобили 50-60 годов и современные автоцистерны спасателей.

Не менее зрелищным стал парад плавательных средств: катера, моторные лодки и показательные выступления водолазов МЧС вызывали восхищение у собравшихся зрителей. Спасатели также продемонстрировали точечное приземление в центре города, десантировавшись с вертолета на стадионе в парке Горького.

Во время праздничного концерта для публики выступили артисты и работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели выставили в парке более 20 своих машин — они вызвали настоящий ажиотаж. Посидеть за рулем и забраться внутрь стремились и дети, и взрослые.