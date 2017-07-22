ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане в восторге от праздника МЧС ко Дню пожарной службы

22.07.2017 22:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Настоящий праздник для минчан и гостей столицы устроило министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, торжества ко Дню пожарной службы прошли в самом центре столицы.

Парад на проспекте Независимости открыл взвод почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Зрители также увидели пожарных в амуниции 60-х, а после и современную боевую одежду МЧС.

Прошествовали по проспекту и оркестры спасателей, история которых насчитывает более ста лет. Колонну техники возглавил конно-бочечный ход, а за ним — автомобили 50-60 годов и современные автоцистерны спасателей.

Не менее зрелищным стал парад плавательных средств: катера, моторные лодки и показательные выступления водолазов МЧС вызывали восхищение у собравшихся зрителей. Спасатели также продемонстрировали точечное приземление в центре города, десантировавшись с вертолета на стадионе в парке Горького.

Во время праздничного концерта для публики выступили артисты и работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели выставили в парке более 20 своих машин — они вызвали настоящий ажиотаж. Посидеть за рулем и забраться внутрь стремились и дети, и взрослые.

Будущий пожарник)))

Публикация от Ольга (@david___kartlos___olia) Июл 22 2017 в 11:35 PDT

Праздник МЧС не мог остаться незамеченным.#instabelarus #instagerl #instaminsk #minsk #belarus #беларусь #минск #паркгорького #мчс #деньпожарника #отдых#выходные#суббота #парк#развлечения #семья#сын#июль#деньмчс

Публикация от

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным местом праздничных мероприятий стал парк Горького, публика увидела "шоу" не только на суше, но и на воде, и даже в воздухе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Здесь спасатели всей страны, и я ими горжусь". В Минске прошел парад МЧС ко Дню пожарной службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика